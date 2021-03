En su más reciente podcast Sentido Común, que se transmite por YouTuve, Ricardo Morán se refirió a los juicios que suelen hacer las personas sobre el cuerpo. En medio de esta charla, el productor de televisión confesó que lucha contra la obesidad e incluso se sometió a una operación de la manga gástrica tras llegar a pesar 112 kilos.

“Yo soy y sigo una persona que sigue luchando contra la obesidad, para muchos va a sonar raro porque nunca lo he contado. En el año 1997 empecé a engordar mucho. Tenía una mala dieta, comía por ansiedad y no paré hasta tener 112 kilos. En un momento de desesperación me metí a una dieta estricta y logré llegar a mi peso, pero empezó un ciclo de rebote que duró 10 años”, reveló.

Morán señaló que al no ver resultados con la dieta y los ejercicios decidió someterse a una cirugía de manga gástrica, con la que logró perder 20 kilo en tres meses.

“En enero del 2014 me hice una operación manga gástrica, que consiste en dejarte el estómago más pequeño. En tres meses bajé 20 kilos”, reveló. “Sigo luchando contra eso, subí cuando mis hijos nacieron, durante la pandemia. Ahora estoy tratando de bajar, me estoy cuidando, pero es una lucha de toda la vida”, añadió.

El exjurado de “Yo soy” señaló que nunca lo han juzgado por su peso; sin embargo, consideró que otro seria el escenario si fuera mujer.

“Si una mujer en televisión sube 30 kilos, le van a caer todos los comentaristas de ‘ay, qué mal, cómo se ha engordado’. Eso de llama fat shaming, avergonzarte por subir de peso, y nadie tiene derecho a hacerlo”, puntualizó Ricardo Morán.

