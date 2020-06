Hace once años, Ricardo Morán no tenía el humor negro que lo caracteriza, ni imaginaba su éxito en la pantalla chica. Pesaba 112 kilos, se había quedado sin empleo y no tenía para pagar la energía eléctrica en casa. Es más: ni siquiera reunía la renta de su departamento al término de mes.

Todos estos detalles fueron revelados por el productor de televisión en una conferencia que brindó en TEDxLima, una plataforma de innovación, creatividad y conocimiento entre peruanos con el objetivo de compartir ideas valiosas y empoderar a los oyentes.

El ex jurado de 'Yo soy' habló sobre la capacidad de uno mismo en generar posibilidades de crecimiento, en su charla 'El poder de gerenciarse a uno mismo'. "Toqué fondo. Dejé de pasarle la responsabilidad de mi fracaso a terceros, a otras personas", puntualizó.

Morán, quien se dio a conocer al presentar el programa de ciencia para niños 'Mad Science ', ganador del premio de la Academia Iberoamericana de Artes y Ciencias de la Televisión, como mejor programa infantil de Iberoamérica en 2003, invitó a soñar y sobre todo a tener pasión en lo que se emprende.

“Cada vez que te propongas algo, hazlo con pasión. Es la única manera de hacerlo posible. Pasión y dedicación. Mi padre era mecánico y cada vez que emprendo algo me lo imagino armando, tornillo por tornillo, la pieza más grande. Eso también aplica para la vida”, indicó a su audiencia.