La contundente respuesta de Ricardo Morán para los que preguntan por la madre de sus mellizos

Ricardo Morán se ha visto muy activo en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram , donde ha ido registrando el crecimiento de los sus mellizos mediante fotos y videos.

El día de ayer, el productor de televisión se tomó un tiempo antes de bañar a sus bebés para responder algunas interrogantes de sus seguidores.

Dentro de las preguntas destacaron las que insistían sobre cómo afrontará el productor el tema de la ‘mamá’ cuando sus hijos tengan uso de razón.

Una de las dudas fue: “Qué les dirás a tus hijos cuando te pregunten por su mamá”.

“Que no tienen. Como muchos niños que no tienen algún miembro de la familia. Y que hay gente, como ustedes al insistir con esta pregunta, que tratará de hacerlos sentir mal y meterles trauma por eso, y no deben escucharlas porque están rodeados de mujeres maravillosas que los quieren y cuidan más que muchas madres” , respondió Morán con firmeza.

Además, Morán aclaró en repentinas veces que él no tiene ningún vínculo con la donante de óvulos, pues esto se queda en anonimato.

“ La donante de óvulo es anónima. No tengo forma de contactarla. Y como muchas mujeres que donan óvulos con frecuencia y cobran por eso, imagino que no esperan treinta niños en la puerta de su casa buscándola”, replicó en su red social.

También aclaró que, por el momento, se encuentra solo y el mismo atiende a sus bebés, quienes se despiertan cada tres horas para tomar leche.

Además, aconsejó a los futuros padres de mellizos que duerman mucho ahora que pueden y que no haga caso a los consejos, deben seguir sus instintos.