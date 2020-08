Ricardo Morán celebró que por fin pudo reencontrarse con sus hijos luego de guardar cuarentena tras contagiarse de coronavirus (COVID-19). A través de su cuenta oficial de Instagram compartió unas fotografías y videos al lado de sus pequeños.

“Ya podemos estar juntos”, es la leyenda que acompañó a la instantánea donde aparecen los pequeños Emiliano y Catalina mirando a las cámaras.

Su publicación alcanzó a superar los 80 mil “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos no tardaron en desearle lo mejor y se mostraron felices con la recuperación del jurado de “Yo Soy”.

“Qué bueno que ya estés mejor, ahora a compartir con tus tesoros”, “Que alegría, que hermosos están”, “Muchos quisiéramos tener un papá como usted o por lo menos llegar a serlo”, “! Qué alegría! Disfruta de tus ñaños bellos”, “Qué lindo”, son algunas reacciones de sus fans.

Asimismo, Ricardo compartió en su Storie de Instagram un video donde aparece al lado de sus hijos y explica los motivos por los que estuvo inactivo en redes sociales.

“Catalina cuéntale a la gente por qué no nos hemos visto en catorce días. Papá tuvo COVID-19 y estuvo separado de ustedes por catorce días. Tú qué opinas Emiliano”, se le escucha decir al productor de televisión.

Días atrás, la figura de Latina reveló en una entrevista con el programa “Mujeres al mando” que contrajo el virus.

“Yo no suelo hacer fiebre, me dormí y empecé a tener escalofríos. (...) Llamé de emergencia al laboratorio que nos hace las pruebas en el canal, me hicieron un hisopado. Esos dos días que demora la prueba, lo único que hice fue empeorar: fiebre, sensación de ahogo, cuerpo descompuesto, estaba envuelto en una frazada y con guantes”, expuso Morán.

