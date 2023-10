Ricardo Mendoza, uno de los conductores de ‘Hablando Huevadas’, ofreció una entrevista y contó cómo fue la primera vez que conoció a Jossmery Toledo, quien ha estado en el centro de la atención mediática tras el escándalo con Paolo Hurtado.

El actor compartió cómo fue su primera impresión al encontrarse con Jossmery Toledo en una conocida discoteca. “Estaba en una reunión, en una discoteca y, de repente, me lanzan un comentario como que ‘oe, qué chévere tu chamba’” , dijo al principio.

Ricardo también mencionó que Jossmery le hizo un comentario que le dio la impresión de que “se le habían subido los humos”.

“Una chica X, que están que te jo***, y me preguntó: ‘¿no sabes quién soy?’, y le dije: ‘no, no sé quién ch*** eres’... ‘Soy Jossmery Toledo’, me dijo” , agregó finalmente.





