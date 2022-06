En la reciente emisión de “América Noticias”, Federico Salazar y Verónica Linares lamentaron la derrota de Perú frente a Australia que nos dejó fuera del Mundial Qatar 2022. Asimismo, los periodistas enviaron un mensaje a Ricardo Gareca.

“Muy buenos días a esta entrega de primera edición, entrega un poco dolorosa”, dijo Federico al empezar el noticiero.

Tras ello, Verónica aseguró que los peruanos aún estamos asimilando los sentimientos que nos dejó la derrota frente Australia. Asimismo, reconoció que la blanquirroja no tuvo su mejor desenvolvimiento.

“Algunos estarán tristes, otros molestos, son muchos sentimientos que los peruanos estamos manejando”, comentó Verónica. “Lo que ayer ha ocurrido ha sido uno de esos días malos en los que hemos visto a la selección varias veces, pero teníamos siempre la oportunidad de volverlo a ver en otro encuentro. Bueno, hoy solo había un único partido, era ese momento y no estuvieron conectados, y era justo en el momento en que no se debía”, agregó.

Finalmente, los conductores de “América Noticias” coincidieron en que Ricardo Gareca debe quedarse frente a la selección peruana.

“Eso fue ayer y hoy día hay que empezar un nuevo proceso porque no tenemos tantos jugadores como para competir en un torneo como este. Gareca ha logrado hacer un equipo y esperemos que siga. Ha sido uno de los peores partidos que ha jugado la selección, creo que sentían la presión de la hinchada y la prensa que hemos estado ilusionados, ellos han sentido ese peso en los hombros”, sostuvo Federico Salazar.

“A mí me queda claro que Gareca no debería irse porque lo ha conseguido con la selección, no habrá otra persona que pueda hacerlo”, dijo Verónica. “Nosotros nos manifestamos a favor que se quede para continuar el proceso. Hoy día ya se tiene que estar pensando de acá a cuatro años”, acotó su compañero.

VIDEO RECOMENDADO

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019

Verónica Linares olvidó cumpleaños de Federico Salazar en 2019. (Video: América TV)