¿Resentido? Ezio Oliva no perdió la oportunidad de dedicarle una fuerte canción a Ricardo Gareca por su reciente fichaje como nuevo entrenador de la selección de Chile.

El exvocalista de Ádammo utilizó sus redes sociales para expresar todo lo que sentía por la supuesta “traición” del argentino que antes dirigió a la bicolor y ahora lo hará con la roja.

“Te presto mis cuernos y hasta te los firmo. A quien ocupa mi lugar, espero que sea igual que tú y que, como me lastimaste, a ti también te deje igual”, comienza cantando.

Luego, como una suerte de advertencia a la selección chilena, el esposo de Karen Schwarz entonó que “a quien ocupa mi lugar, que no se ha dado cuenta aún, que tú siempre tienes a tres”.

Ya en los últimos segundos del TikTok, Ezio Oliva se mandó con todo al revelar que “¡yo quiero que te vaya mal!”, en un claro mensaje a Ricardo Gareca, como lo señaló en la descripción.

En las redes sociales, algunos de sus seguidores se mostraron a favor de la dedicatoria y otros tantos en contra con mensajes que iban desde el apoyo hasta el reclamo.

“¡Que ridículo! Chamba es chamba y Gareca ni peruano es”, “¡plop! No va esto. No la friegues” y “palteas” o “Ezio, lo cantas por todos” y “la gente no entiende el sentido del video”, fueron algunos de los comentarios.





