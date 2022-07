La mañana de este jueves 14 de julio se dio a conocer que Ricardo Gareca decidió terminar su vínculo laboral con la selección peruana luego de siete años de estar al frente de la dirección técnica.

La noticia viene generando todo tipo de reacciones no solo entre los fanáticos, sino también en algunos presentadores de televisión como es el caso de Adriana Quevedo y el popular ‘Metiche’, quienes se tomaron unos segundos de su espacio “D’ Mañana” para pronunciarse.

“Ricardo Gareca ya no seguirá siendo técnico de la selección peruana, no hubo acuerdo, en la última reunión en Buenos Aires, el entorno del Tigre no hubo arreglo, para continuar al mando de la Blanquirroja. Una lástima”, lamentó al inicio ‘Metiche’.

Tras escuchar a su compañero, Adriana opinó lo siguiente: “Cuando una persona arranca desde lo básico, lo mejor es que continue, porque ya sabe el plan los conoce. Ahora hay que empezar de cero, ¿a quién van a traer?. Muchas personas conocidas en el tema dicen que prácticamente lo invitaron al retiro”.

Previo a tomarse la decisión final, Ricardo Gareca tuvo dos reuniones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), las cuales no determinaron su permanencia en la Selección Peruana.

Como se recuerda, ‘El Profe’ llegó en 2015 y logró poner a Perú en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a la ‘bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019.

