La foto que abre esta nota es la portada del diario Clarín de Argentina del día de hoy (este martes 30 de agosto de 2016). Como pueden ver, aparece el actor Ricardo Darín junto a un titular que dice ‘Darín entre los grandes’ y abajo dice: “El American Film Institute lo incluyó en el puesto 12 entre los mejores actores del mundo. Antes que Tom Hanks o Brad Pitt”.

Pero resulta que nada de lo que dice allí es cierto. De hecho, para que esta información fuera a parar en la portada de uno de los diarios más importantes de Argentina —y de mayor circulación— primero circuló por numerosos portales en la web, que replicaron la noticia sin verificar su veracidad.

Este error, lamentable, por cierto, es habitual hoy en día en los medios de comunicación (basta dar un vistazo a nuestra sección Viral Descartado para comprobarlo). Es más, en Clarín hasta entrevistaron a Darín, sin saber que se trataba de una confusión, y esto fue lo que dijo el actor.

"Me están llamando de todas partes del mundo, amigos felices al estilo 'Vamos todos al obelisco'. No es que no me importe, ante algo así insoslayable, no podés hacerte el distraído. Es un honor figurar. Pero hoy (ayer, 29 de agosto) me enteré de que murió Gene Wilder, de quien soy fan enfermo seguidor, y eso es me genera sentimientos encontrados".

En la entrevista, Darín agregó que no cree que en el arte haya un uno o un dos, porque todo eso es subjetivo. Sin embargo, dijo que le parece emocionante que en la supuesta lista lo acompañen "dos amigos de habla hispana", refiriéndose a José Sacristán y Benicio del Toro, quienes figuran en el puesto número 20 y 21, respectivamente. Toda la confusión comenzó con la publicación de una nota en el portal de noticias Europa Press por el Día Internacional del Actor y de la Actriz —que se celebró el pasado 26 de agosto—, titulada 'Los 50 mejores actores de la historia'.

Esto fue lo que pasó

Lo que decía el artículo —y justamente el error radicó en que un periodista no leyó bien la información— es que la lista de los 50 se dividía en dos bloques: los primeros 25 se trataba de actores históricos elegidos por la American Film Institute (AFI), y los otros 25, entre los que aparece Darín, son actores modernos escogidos por los mismos periodistas de Europa Press.

Entonces, la noticia fue levantada por varios medios de comunicación —la mayoría argentinos, explotando sobre todo todo el orgullo nacional— diciendo que el ranking había sido elaborado por el reconocido instituto cuando no era cierto. La Nación de Argentina dio de baja la nota que incurrió en el error y publicó esta, explicando lo que pasó y haciendo un mea culpa. El artículo señala que fue el periodista y crítico de cine, Diego Battle, quien descubrió la errata. (Sus últimos 23 tuits se refieren a este hecho, y en algunos de ellos critica duramente al diario argentino Clarín por intentar "disfrazar" la noticia).

Así se descubrió que era una farsa

Además, Battle relató en su blog Otros Cines cómo fue que se dio cuenta de que todo este "papelón periodístco" —según sus propias palabras— era efectivamente eso, un papelón. Revisemos parte de lo que escribió:

"Voy a la lista que figura en los medios argentinos: está encabezada por Jack Nicholson, que no filma hace 6 años. Raro. También están Jean-Paul Belmondo (inactivo desde hace ocho), José Sacristán y hasta Andy Serkis. Cualquier cinéfilo se da cuenta de que la lista es mala, indigna del AFI. "Debe haber votado la gente, los seguidores de las cuentas del AFI", me digo. Decido buscar en las fuentes. En el Twitter del AFI, nada. En el Facebook del AFI, nada. En el sitio web del AFI, ni una mención. "¿De dónde lo sacaron?", pregunto desde mi cuenta @dmbatlle. Una periodista de Clarín, que poco después cerró su cuenta de Twitter, me pasa el link: una nota del portal español Europa Press".

Luego, el periodista Lucas Beltramo, editor general de Ciudad.com.ar, publicó en su cuenta de Twitter que habló con el autor de la nota de Europa Press, y que este le confirmó que fue él quien confección el listado de los 25 mejores actores modernos en base a estadística del IMDb y la opinión de críticos a los que consultó. Para ayudar a aclarar la confusión, dijo, firmó el artículo con su nombre: Álvaro Macías.

Tras enterarse del error, el actor se lo tomó con humor, y ante la consulta de una de una seguidora, en Twitter, le respondió: "Debe ser mentira (risas). Yo sabía".

Según el periodista de La Nacion, Diego Battle, los periodistas de Clarín sabían que la información era falsa, pero aún así reprodujeron el tema en su edición impresa. Este caso, al igual que muchos otros que venimos publicando, habla por sí solo sobre la carencia del periodismo actual. No hay ni un mínimo de curiosidad. Y pedirle a un periodista que sea curioso es como pedirle a un músico que sepa tocar guitarra.