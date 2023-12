Ricardo Arjona ha dejado desconcertados a sus seguidores tras anunciar su retiro de la música debido a problemas de salud que le impiden seguir cantando y realizar giras por varios países.

Luego de culminar su gira ‘Blanco y Negro’, el artista guatemalteco publicó un extenso mensaje de despedida donde detalla los motivos por los que les dice adiós a los escenarios de forma indefinida.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio. Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje, posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, se lee en el comunicado del intérprete de ‘Fuiste tú’.









Según explica líneas abajo, Ricardo Arjona se ha sometido a seis infiltraciones (inyecciones) de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie durante su gira. En esa línea, agradeció el apoyo de todos sus fans durante sus 40 años de carrera artística.

“Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y, más feliz y pleno que nunca, aunque con achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, añadió el cantante en la publicación que ya cuenta con más de 111 mil reacciones.





