Ricardo Arjona: “Los arrimados no me caen bien”

Antes del concierto que ofrecerá el próximo 21 de abril en el Jockey Club , el cantante guatemalteco Ricardo Arjona respondió –vía correo electrónico– algunas interrogantes de este reencuentro con el público peruano luego de casi tres años de ausencia.

Regresas al Perú con el tour Circo Soledad el 21 de abril, ¿cómo te sientes de reencontrarte con el público peruano?

Los países son aromas, sabores y amigos que permanecen a pesar de la distancia. La complicidad de una noche entre canciones y el recuerdo de tertulias matizadas por un pisco. Perú es mi cara de sorpresa la primera vez que llegué y lo mucho que los conocía por sus Vallejos y sus Vargas Llosa.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes del Perú?

Una noche que duró dos días y un día que no encontró la noche. Desperté enamorado y solo, como se debe de despertar uno cuando las cosas no están en tus manos. Unos ojos verdes que no volví a ver y una canción que no diré nunca cuál es.

¿Qué novedades presentarás en este show?

Novedades todas. Cada noche y cada gira son un viaje distinto. Es mover mi casa para donde quiera adonde voy. El circo es mi lugar cómodo mientras me dure la emoción.

Con este tour has sido nominado en la categoría de mejor gira de los premios Billboard. ¿Cómo lo tomas?

Con limón y pisco. Los premios son el argumento de artistas solos. La fiesta se vive cuando sales a tocar, lo demás son adornos en el pastel que se agradecen, pero para los que no se debe vivir.

¿Estás trabajando en alguna producción? ¿Quizá tengas en mente alguna colaboración?

En este momento voy de cantante. Escribo cuando se me ocurre algo, pero no pienso grabar hasta que empiece a pensar en grabar. No hay prisa.

¿Qué opinas de géneros musicales como el reggaetón y el trap, ya que algunos artistas han sido criticados por el contenido sugerente de sus letras?

Cada quien se busca su espacio y se lo gana. Ellos se lo ganaron. Nada en contra de los géneros. Los arrimados no me caen bien. Me refiero a los que hicieron otra cosa y se pegan a la novedad para brillar.

¿Cómo has logrado mantener vigente tu música?

No tengo la menor idea.

¿Cómo te sientes de que tu hija, Adria Arjona, actuó en la película Pacific Rim: Uprising de Hollywood?

Orgulloso y feliz. Lo que ella es aún está por verse.