La polémica envuelve al reconocido cantante J Balvin tras la supuesta filtración de mensajes comprometedores con una actriz de cine para adultos, Claudia Bavel. En estos, se alega que el reguetonero habría solicitado imágenes subidas de tono, generando una reacción intensa en las redes sociales.

En una entrevista con el periodista español, Jordi Martin, Claudia señaló que todo comenzó cuando en un video de YouTube evaluaba a varios artistas de reguetón.

“Se pone en contacto conmigo a través de una entrevista que hago para YouTube en la que puntuaba a los artistas del género urbano y al él le di un 7 creo y no le sentó bien el resultado y me escribió por Instagram y ahí empezamos a hablar hace un mes más o menos fue entre el 10 y el 15 de diciembre”, declaró Bavel.

Lo preocupante de la declaración es que Bavel afirmó que el reguetonero le enviaba capturas de sus videos (para adultos) y de manera insistente le pedía videos privados. Para respaldar su testimonio, la actriz exhibió los supuestos mensajes que recibía del artista en sus redes sociales.

“Lo que más me llamo la atención de las conversaciones con J Balvin, era el máximo interés que tenía sobre mi trabajo, me mandaba capturas de mis videos y me pedía que le mandara contenido solo para él”, señaló.

Además, la actriz de cine para adultos reveló que cuando subió una foto en bikini, el cantante le habría solicitado que le envíe una fotografía “desnuda”.

Sin embargo, el cantante paisa no se ha pronunciado sobre el tema, destacando que por unos días no tuvo su celular debido a un incidente con su amigo Maluma.





