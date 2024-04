Continúan incrementándose los rumores de la supuesta ruptura amorosa entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli después de cinco meses. Esta vez, Yanina Latorre, amiga cercana del presentador, dio más detalles de los motivos que habrían provocado el supuesto distanciamiento.

Según precisó, el círculo cercano al conductor argentino le habría advertido que las intenciones de la modelo peruana no eran las mejores, por lo que debería tener cuidado.

“Primero le advirtieron a Marcelo la gente que lo quiere es que es ojo con Milett que es una ‘trepa’ (trepadora)”, sostuvo la conductora argentina.

Otro de los motivos del supuesto distanciamiento entre la pareja es que Marcelo Tinelli no estaría interesado en oficializar una relación con la actriz nacional.

“Lo que me dicen que él siente que no está para hacerse cargo de alguien, que, si Milett viene acá (Argentina) a tener una relación con él, viene por él, y él en realidad no está para tener de mochilita a Milett Figueroa”, sostuvo Milett Figueroa.

Mientras tanto, el conductor de ‘Bailando 2023′ ha preferido guardar silencio y no ha intentado defender a su novia de los ataques y especulaciones que se han desatado en su país.





