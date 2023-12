¿Red flags? Jonathan Maicelo se encuentra en el ojo de la tormenta tras presuntamente agredir a su novia Samantha Batallanos , quien lo denunció el último fin de semana por violencia. Ante ello, Janet Barboza y Ethel Pozo revelaron que notaron alarmas en la pareja durante sus visitas al set de ‘América Hoy’.

“Una vez en el programa, ella estaba de invitada y llegaron peleando, él terminó arranchándole el teléfono. Luego, ella nos contó que habían discutido toda la noche porque él se había puesto como loco obsesivo revisándole su teléfono”, contó la popular ‘Rulitos’.

Janet Barboza ofrece detalles entre Samantha y Maicelo

Por otra parte, la hija de Gisela Valcárcel mencionó que no era la primera vez que la pareja discutía públicamente. “Cualquier mujer que ya ha vivido un poco se daba cuenta de que había alarmas”, empezó diciendo.

“Una vez estaba almorzando y ellos hicieron una impro de actuación, la cual me pareció muy subida de tono, agresivo y que los límites no se habían respetado. En ese momento me pareció raro”, mencionó Ethel Pozo.

Ethel Pozo advirtió problemas entre Maicelo y Samantha Batallanos

Finalmente, Janet Barboza mencionó que ya se advertía problemas entre Maicelo y Samantha Batallanos. “Detrás de cámaras, entre bambalinas, la conversación en los camerinos era que en algún momento iba a pasar lo que acaba de pasar”, señaló.

