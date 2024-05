La reciente adaptación de ‘Romeo y Julieta’, dirigida por el británico Jamie Lloyd, ya comenzó sus funciones en el Teatro Duke of York de Londres, llenando todas las funciones. Sin embargo, la recepción en redes sociales no ha sido tan positiva debido a las reacciones adversas hacia la protagonista, Francesca Amewudah-Rivers, una actriz de ascendencia ghanesa que interpreta a Julieta.

La elección de Amewudah-Rivers ha generado polémica entre ciertos sectores del público, quienes la acusan de ser parte de una estrategia de ‘inclusión forzada’.

Los detractores de la puesta en escena argumentan que se está dando protagonismo a personas cuya apariencia no coincide con las “características estéticas” de los personajes originales de la historia.

“William Shakespeare se volvería a morir de ver la atrocidad que están haciendo con su obra”, “Cuándo van a entender que la inclusión forzada no va a triunfar”, “A ver qué día se les ocurre hacer Black Panther con blancos… Es lo mismo, no va, la historia no encajaría”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

Vistazo a la nueva obra de 'Romeo y Julieta'.





Defienden a Francesca Amewudah-Rivers





En respuesta a los ataques, algunas actrices salieron en defensa de Amewudah-Rivers, señalando que el papel de Julieta fue interpretado por primera vez por un hombre.

La productora de “Romeo y Julieta” también se pronunció públicamente en solidaridad con Amewudah-Rivers, asegurando que todo el odio debería parar.

“Queremos enviar un mensaje claro a Francesca y a todas las intérpretes negras que enfrentan este tipo de abuso: te vemos. Vemos el arte que logras producir no solo con las presiones que enfrentan tus colegas blancos, sino también con el obstáculo traumático añadido de la misoginia. Estamos muy emocionados de verte brillar”, escribió en un comunicado.

