No aclares que oscureces. Fiorella Cayo se encuentra en el ojo de la tormenta tras pasarse una luz roja cuando manejaba su vehículo en estado de ebriedad en el distrito de Miraflores, la noche del pasado sábado 22 de junio de 2024.

Ante ello, su representante minimizó su detención policial, luego de que el dosaje etílico de la bailarina arrojara 0.61 g/L de alcohol en la sangre, cuando solo se permite hasta 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como se recuerda, se filtró imágenes donde se ve a la actriz esposada y mirando frente a la cámara para ser incluida en los registros de la dependencia policial. Poco después, fue conducida hasta un laboratorio para pasar por dosaje etílico y luego, nuevamente llevada hasta la comisaría.

Fiorella Cayo se quedó detenida toda la noche y recién pudo salir aproximadamente a las 10 de la mañana del domingo 23 de junio.

Ante ello, representante de la empresaria no dudó en minimizar el hecho. “Todo está bien. Fiorella está muy bien. Ella no toma nunca y no estaba ebria tampoco”, se lee en el mensaje enviado a ‘América Hoy’.

“Solo tomó una copa de vino que nunca toma (...) Ya sabes que las noticias magnifican la información cuando no hay noticias. Solo hizo sus pruebas y se fue a casa”, agregó.

Y no dudó en aclarar sobre su caso de 2010, donde protagonizó otro incidente que generó controversia. “Dijeron que le dieron prisión hace tiempo y nunca fue así. Ella fue absuelta hace años de su caso anterior (sic)”, escribió.





¿Por qué fue Fiorella Cayo fue condenada a prisión preventiva?

Fiorella Cayo fue detenida por conducir en aparente estado de ebriedad en Miraflores. Este no es el primer encontronazo de la artista con la ley, ya que en junio de 2010 protagonizó otro incidente que generó controversia.

Según reportes policiales de la época, Cayo fue detenida cuando regresaba de su estudio de baile ubicado en un centro comercial de Los Olivos. En aquella ocasión, la también exintegrante de Torbellino fue interceptada por conducir mientras hablaba por su celular. El incidente escaló cuando, según el reporte, Cayo se resistió a recibir la multa correspondiente, causando daños en la pierna derecha de la agente Angélica Mendoza Torres con su camioneta.

El caso tomó un curso judicial que se extendió por dos años, culminando con la sentencia que encontró a Fiorella Cayo culpable de delito contra la administración pública y resistencia a la autoridad. Como resultado, la artista fue condenada a 4 años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 10,000 a favor de la policía.

Tras conocer el fallo, Fiorella Cayo expresó su desacuerdo con la sentencia: “No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada”, manifestó a la prensa en ese momento.





Fiorella Cayo lanza reflexión tras ser detenida en estado de ebriedad

Lejos de pronunciarse sobre este nuevo escándalo policial, la actriz sorprendió al publicar un video donde luce sonriente al dar un mensaje de reflexión para todos sus seguidores.

“Hola, que tengan una gran semana, sé que los lunes cuestan un montón, pero yo siempre me levanto con ganas de hacer cosas, hacer cosas productivas, así que enfoquémonos a eso, en cosas positivas, productivas y en siempre ser lo que mejor podamos ser, un beso grande”, dijo Fiorella Cayo en sus historias de Instagram.





