Renzo Spraggon revela que su oficio de stripper le ha brindado comodidades: su gimnasio, casa y carro en Argentina. El modelo compartió un poco más sobre él y no descarta volver a participar en la segunda temporada de ‘La casa de Magaly’.

Como se recuerda, el modelo argentino regresó a la pantalla chica tras aparecer en la primera temporada del programa de Magaly Medina, donde no solo el público llegó a conocer su lado más íntimo, sino sus ganas de salir adelante.

“Me fue muy bien en la primera temporada, no me han llamado, pero si me convocan me encantaría regresar. Es una buena oportunidad, el programa lo ve todo el mundo y también el público conoció mi otro lado”, dijo el modelo tras ser consultado sobre sus deseos de formar parte en la segunda temporada de ‘La casa de Magaly’ que se presentará el próximo año.

“La gente tenía una idea de mí por ser stripper, pero quienes me conocen saben que soy muy humilde y llegué a comprarme mi gimnasio, mi casa y carro en Argentina”, aclaró Spraggon durante una conversación con el diario Trome.

“Salí adelante solo, siendo inteligente y ahorrando, jamás fui mantenido”, agregó.

Finalmente, el modelo aseguró que las cosas que consiguió fue por su trabajo y de forma honrada. “No soy un misio y siempre salgo adelante solo, sin la ayuda de nadie. Cuando uno tiene las cosas claras consigue lo que desea honradamente”, expresó.

