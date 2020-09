En la reciente edición de “América Hoy”, Renzo Schuller no apareció en el set y su lugar fue ocupado por Yaco Eskenazi. Ethel Pozo reveló que la ausencia de su compañero se debía a que estaba internado en una clínica local.

“El día de ayer mi compañero en ‘América Hoy’ no asistió, está mal, está internado en la clínica. Hoy explicaremos las razones del por qué, venia mal desde la semana pasada, y hoy por eso está Yaco Eskenazi”, señaló Ethel.

Tras la noticia, el presentador de televisión decidió compartir en sus Stories de Instagram unos videos en los que explicó que estaba en la clínica porque debía ser operado de una hernia que está ubicada en su espalda.

“Estoy en la clínica y quería comentarles, para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son, estoy acá porque me tienen que operar en un rato por una hernia que me ha salido en la espalda”, contó.

“Estaba tratando de manejarla con terapia física pero ha crecido demasiado, ya venía con estos dolores hace tiempo pero por temas de trabajo no podía operarme y ya está comprometiendo mucho el nervio y antes de que se complique más me voy a operar”, añadió Schuller.

