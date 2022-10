Renzo Schuller brindó una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares y recordó su pasó por el matutino “El show después del show”, el que conducía junto a Ethel Pozo y Natalia Salas.

El también actor explicó que con el cambio de nombre a “América Hoy”, también se vino otras modificaciones en su estructura debido a la coyuntura por la pandemia del COVID-19.

“El programa cambió y aparte nos agarró después la pandemia y se volvió un programa informativo, hablando de cuánta gente había fallecido. Y para mí era ufff. No era mi onda”, reconoció al inicio Schuller.

“(América Hoy) Era una cosa distinta y ahí empezó nuevamente a reenganchar con otros temas, otras cosas, fue girando. Es lo que pasa muchas veces en los programas, empiezas con una idea y termina siendo otra y ya está”, añadió.

En esa línea, el actual conductor de “Esto es Guerra” dijo estar agradecido con las experiencias que ha vivido en cada programa que le ha tocado conducir. “Yo siempre agradezco todas las experiencias, me guste, no me guste, me guste medianamente o aunque me parezca espectacular. Hay tiempos en que dices: Mejor respira, cambia de pagina, piensa en otra cosa”, señaló.

Tras ello, Verónica Linares le preguntó si fue él quien decidió su salida de “América Hoy”, pues en el 2020 se despidió y no apareció más en el set.

“Entonces, ¿Tú decidiste salir de ‘América Hoy’?”, interrogó la periodista a Renzo, quien respondió: “Fue una decisión mutua. Ellos ya querían cambiar, querían más mujeres en el programa, querían llevarlo por un tema más femenino. Además, habían otros temas que a mí no me llaman mucho la atención. Todo bien y ya está”.

