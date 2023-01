El jugador peruano Renato Tapia se pronunció este martes 24 de enero, luego de que anoche en el programa de Magaly TV: La firme, se presentara una denuncia sobre un hijo extramatrimonial que tuvo con Daniela Castro, quien fue su enamorada en la adolescencia.

A través de su cuenta de Instagram, Renato Tapia compartió este mensaje: “primero, lamentar la forma cómo manejé el tema y pedirle disculpas públicas a cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”.

El futbolista también aclaró que “desde el primer momento estuve presente para mi hijo Fabrizio, cubriendo sus necesidades y asumiendo las obligaciones que corresponden como padre”, lo que se contradice con la denuncia de Daniela Castro, pues hasta el momento, le niño no ha sido firmado.

“Hace varios meses estamos en un proceso de conciliación para llegar a un acuerdo formal y ordenado, velando siempre por el bienestar de mi hijo Fabrizio. Lamentablemente este acuerdo aún no ha podido concretarse pero estoy seguro que lo lograremos lo más pronto posible”, agregó.

Finalmente, Tapia mencionó que tratarán este tema “de manera privada por el bien de mi hijo y nuestra familia”.

EL CASO DEL HIJO NO RECONOCIDO DE TAPIA

Daniela Castro, madre del hijo no reconocido del futbolista peruano, reveló que tuvo una relación con Renato Tapia cuando eran adolescentes, por lo que crecieron siendo muy buenos amigos.

Cuando ‘El capitán del futuro’ comenzó a forjar su carrera en el exterior, se alejaron, pero aún mantenían buena comunicación. Incluso, cuando el futbolista ya estaba casado, se volvieron a encontrar y tuvieron un ‘affaire’, producto de ello terminó embarazada.

Cuando Castro se contactó con el futbolista para comunicarle que estaba embarazada, Tapia se desentendió en un principio. “Me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”, señaló la joven.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

Cabe resaltar que Daniela Castro ya había quedado embarazada a los 16 años de su primer hijo, por lo que nunca pasó por su mente abortar al bebé a sus 21 años.

La joven señaló que tuvo un acuerdo verbal con el futbolista, que especificaba que él le entregaría 3 mil dólares como pensión para su menor hijo; sin embargo, dejó de mandarle esa cantidad porque su abogada exigía un cuadro de gastos. En ese sentido, Castro junto a su abogado se negaron a enviar dicha solicitud, pues el deportista ‘tiene la solvencia económica para brindar esa cantidad’.

