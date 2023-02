Daniela Castro, quien denunció que tuvo un hijo con el futbolista Renato Tapia y que este no se hacía cargo del menor, ahora vuelve a cuestionar al deportista, sobre todo porque se comprometió a través de un comunicado público a solucionar los inconvenientes.

En dicho comunicado, Tapia asegura que siempre se hizo cargo de su hijo, pero que ahora están en una etapa de conciliación “para lograr acuerdo formal y ordenado” en beneficio del menor. Pero ahora Daniela desmiente esta intención.

“Puso su comunicado para calmar las aguas y hasta ahora ni una llamada para su hijo”, dijo Daniela en declaraciones para el programa de Magaly Medina.

Agregó que con lo que gana en su trabajo no puede asumir las deudas del colegio de su hijo, que Renato Tapia no siempre envía dinero y que por ello aún no puede matricularlo para el año escolar 2023.

Entonces, la madre anunció que le puso ante la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de alimentos por un monto de 25 mil soles.

Daniela Castro ha intentado comunicarse con Tapia, pero no ha obtenido respuesta. A la demanda de alimentos, se suma a la de filiación de paternidad que aún está pendiente de resolverse.