Renato Tapia no la pasa nada bien y es que además de quedar fuera de la selección peruana durante la Copa América, el futbolista acaba de anunciar el fin de su matrimonio con Andrea Cordero.

El deportista emitió un comunicado para informar a la opinión pública que su relación sentimental con la madre de su hija llegó a su fin.

“Quiero hacer de conocimiento público que hace un tiempo mi relación ha terminado. Si bien ya no somos pareja, trabajaré siempre por el bienestar y el crecimiento de nuestra hija”, señaló el deportista en un inicio.

“Al ser un tema complejo a nivel personal, no daré más declaraciones en relación al mismo y pido respeten la tranquilidad de los que me rodean, por lo que les agradezco anticipadamente su comprensión”, agregó Tapia.









Renato Tapia tiene un hijo extramatrimonial

Magaly Medina reveló en su programa una noticia que remeció la farándula y el fútbol peruano. Renato Tapia, conocido como ‘El capitán del futuro’ de la selección peruana, se niega a reconocer a su hijo de seis años, a quien aún no lo ha firmado.

La popular ‘urraca’ no dudó en comenzar su programa recalcando que no es un ‘ampay’, sino una denuncia, pues la “la historia es algo que miles de mujeres la sufren”, aclaró Medina.

Por ello, la presentadora volvió a enfatizar que “un personaje muy querido por el público peruano ha sido denunciado por su pareja”, pues “ha callado más de 6 años, la convencieron de que no debía hablar”, mencionó.

Daniela Castro, madre del hijo no reconocido del futbolista peruano, reveló que tuvo una relación con Renato Tapia cuando eran adolescentes, por lo que crecieron siendo muy buenos amigos.

Cuando ‘El capitán del futuro’ comenzó a forjar su carrera en el exterior, se alejaron, pero aún mantenían buena comunicación. Incluso, cuando el futbolista ya estaba casado, se volvieron a encontrar y tuvieron un ‘affaire’, producto de ello terminó embarazada.

Cuando Castro se contactó con el futbolista para comunicarle que estaba embarazada, Tapia se desentendió en un principio. “Me dijo que lo sentía mucho, que me quería mucho, pero que no iba a estar presente”, señaló la joven.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: