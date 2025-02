Renata Flores PIDE APOYO en su segundo show en Viña del Mar: "Ustedes pueden mejorar mi promedio"

Esta noche, la cantante peruana Renata Flores, de 23 años, se prepara para presentarse por segunda vez en el escenario de Viña del Mar. A través de sus redes sociales, invitó a sus seguidores a votar por ella para avanzar en la competencia.

Renata tendrá que convencer hoy a diez jurados, y uno de ellos es el público, que en su última presentación le dio 4 puntos, uno de los más bajos de la noche.

"La música que hago es una nueva propuesta que tal vez no mucho pueden entender, pero ustedes que me siguen y me apoyan puede entender y mejorar mi promedio. Vota por el número 7 desde las 7 p.m.", expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes conforman el jurado del Festival de Viña del Mar?

Estos son los integrantes del jurado del Festival de Viña del Mar 2025:

Rodrigo Sepúlveda (Periodista)

Jorge Villamizar y André Lopes (Integrantes del grupo Bacilos)

Emilia Dides (Cantante y modelo)

Jorge López (Actor)

Kidd Voodoo (Cantante)

Nicolás Oyarzún (Actor)

Paolo Bortolameolli (Director de orquesta)

Claudio Narea (Músico)

Catalina Edwards (Periodista)

Así fue su primera presentación:

