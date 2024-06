Luego de los escándalos entre Alejandra Baigorria y su madre, la popular ‘Gringa de Gamarra’ hizo pública la reunión que mantuvo con su progenitora y su hermano Sergio.

La modelo, hace unos días, había revelado que tuvo problemas con su madre, Verónica Alcalá, quien la tildó de ‘malagradecida’ a través de las redes sociales.

Al parecer, todo eso habría quedado en el pasado y habrían comenzado un nuevo capítulo en sus vidas tras un junte en un reconocido restaurante. “Familia”, puso Alejandra acompañado de un corazón rojo.

Alejandra Baigorria con su familia. (Foto: Instagram)





Alejandra Baigorria confiesa entre lágrimas que su mamá le pidió perdón por sus escándalos

La semana pasada, Alejandra Baigorria estuvo en la secuencia ‘Historias verdaderas’ del programa ‘Estás en todas’ y habló acerca de las polémicas que ha protagonizado su madre, entre ellos el sugerente baile que hizo con un stripper con la fiesta de Lucía de la Cruz.

Entre lágrimas, la empresaria de Gamarra confesó que se sintió afectada con las declaraciones de su progenitora. Sin embargo, dejó entrever que ella estaría mal emocionalmente.

“Mi mamá fue una buena madre. Mi mamá hizo muchas cosas por mí que de repente no se vieron porque en ese momento no era famosa. Ella me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo sus cambios, tuvo otras parejas que de repente influyeron. Son cosas internas”, señaló entre lágrimas.

La novia de Said Palao evitó dar detalles de los problemas que tendría su madre. Sin embargo, dijo que ella se comunicó con ella para ofrecerle disculpas por las recientes polémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

“Si me dolió, sufrí y lloré, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas... Ella me pidió perdón y yo la perdono porque nadie es perfecto y porque es mi madre. Al final, soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos, por mi mamá y papá. Ella fue una mujer maravillosa y sé que lo volverá a ser”, manifestó.





