La influencer y modelo, Vania Bludau dejó en claro que no se irá del reality ‘Reinas del show’, conducido por Gisela Valcárcel, tras caer en sentencia en la última edición del programa junto a sus contrincantes, Diana Sánchez y Milena Zárate.

“Ya me había dado cuenta de que iba a quedar de todas maneras y no porque el baile haya estado mal sino porque el puntaje estuvo bajo. Además, no tenía ningún punto extra. Desde hace rato le dije a Jeremy (su compañero de baile) preparémonos para la sentencia, y ya decidimos el género, ya está planificado”, señaló Vania Bludau a la prensa tras ser sentenciada.

La influencer se comprometió a dar su 100% el próximo sábado en la pista, más ahora que competirá a presión contra dos fuertes rivales, Diana Sánchez y Milena Zárate, esta última quedó en segundo lugar en la final pasada de ‘Reinas del show’.

“Creo que trabajar al presión, porque estoy compitiendo contra dos compañeras Diana y Milena, se me activarán todos los circuitos de una... De acá no me voy. No hay forma que me vaya, se va otra. Estoy activa para cualquier cosa que se venga, yo no me voy la próxima semana”, señaló decida Bludau.

¿Hijos con Mario Irivarren?

Vania Bludau aclaró que sus compañeros la estaban molestando con un posible embarazo debido a que tenía náuseas y mareos por el training de la competencia.

“Me estaban molestando con el tema de los hijos con Mario (Irivarren) porque me sentía mareada y quería vomitar, pero fue parte de toda la información (los diversos bailes que debía hacer). De hecho, que sí quiero (tener hijos), pero soy realista, pero por ahora no, en algunos años”, aclaró la modelo.

“No solo es un tema de disfrutar (la soltería con Mario) sino la estabilidad personal para brindarle una buena calidad de vida a tus hijos, quisiera comprarme algo propio. Si fuera simplemente tener un hijo, lo puedo tener ahorita, pero realmente quiero darle estabilidad al 100% a mis hijos”, reiteró.

