La actriz y cantante, Milena Zárate ya superó su rompimiento con el futbolista Augusto Barrera que fue confirmado hace más de un mes, incluso se negó comentar sobre un posible acercamiento del deportista con la influencer, Jossmery Toledo.

Así lo señaló, Milena tras terminar su participación en el reality ‘Reinas del show’, donde lamentablemente quedó en sentencia junto a Diana Sánchez y Vania Bludau. Cuando la prensa le preguntó sobre Tito Barrera y Jossmery Toledo señaló:

“Ese no merece ni llamarse ex, olvídate, next... No me interesa (a quien le escriba) de lejos”, expresó entre risas Milena Zárate.

Milena Zárate echó al olvido a Augusto Barrera. (Foto: Instagram)

Sin embargo, la actriz aún sigue creyendo en el amor y en que existen hombres buenos tal como lo dijo la conductora Gisela Valcárcel durante la última emisión del programa de competencia.

“No hay que cortar a todos con la misma tijera ni medirlos con la misma vara porque, así como hay personas buenas y malas en los hombres pasa tal cual. Hay hombres que se toman en serio el compromiso y que son hombres buenos, honestos y prueba de ello hay parejas que duran muchísimo año. Todas las parejas tienen problemas no son perfectas”, aseguró.

