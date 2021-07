Luego que se dio a conocer que María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, sufrió una lesión en la última edición de “Reinas del show”, el programa sabatino recurrió a sus redes sociales para informar nuevos ingresos.

“¡Este sábado, uno de ellos vuelve a la pista! ¿Quién crees que regresa para estar en ‘Reinas del show’? No te pierdas el programa a las 9:00 p.m. por América TV”, se señaló en el Instagram oficial del espacio de entretenimiento.

Según se pudo observar en la imagen, Fabio Agostini, ‘La Uchulú' o Milett Figueroa podrían regresar a “Reinas del show” y sumarse a la competencia.

Como se sabe, ‘La Pánfila’ sufrió una lesión el sábado 10 de julio y se retiró del set en silla de ruedas. Ante esta situación, la comediante deslizó la idea de dejar el programa.

“No sé si seguiré o no en ‘Reinas del show’”, expresó ‘La Pánfila’ en declaraciones para GV Producciones.

“Estoy picona de que siempre me pase algo y no pueda seguir en la competencia, me voy a dar un baño de florecimiento”, añadió.