En la reciente gala de “Reinas del Show” se vivió una noche de tensión luego de que Allison Pastor, esposa de Erick Elera, renunciara en vivo al programa de baile tras mantener un intercambio de palabras con Gisela Valcárcel.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales. Varios internautas apoyaron a la esposa de Erick Elera y manifestaron que Gisela intentó humillar a la bailarina, además calificaron su actitud de “soberbia” y pedante”.

“#Gisela no deberían de ver ese programa, no por los artistas que bailan, sino por la hipocresía de la conductora y obvio, por lo fingida que siempre es #ReinasdelShow”, “Gisela casual con su outfit lista para matar y humillar a nivel nacional a quien se ponga enfrente #ReinasDelShow #Gisela”, “#Gisela debe ofrecer disculpas públicas a #AlisonPastor”, son algunos mensajes de los usuarios de Twitter.

Otros enviaron mensaje a Allison Pastor y le recordaron que su paso por la pista de baile fue destable. Asimismo, aplaudieron que haya renuncia en vivo.

“Bien Hecho @AllisonPastor que te hayas retirado diste en el clavo la disque Sra #Gisela, no permitas que te humille nadie y menos la que dice llamarse Señora, muy mal”, “#ReinasDelShow no #Allison ese programa no te merece no puedo creer que te hayan tratado así ya sabemos que #Gisela es una hipócrita lo dijiste desde el inicio: te sabotearon”, “#Gisela, que incómodo fue ver su programa, lo único que me llego transmitir fue vergüenza ajena y mucho enojo por el pésimo rato que le hizo pasar a #Allison. Por otro lado, dirigirme a Allison porque contuvo sus emociones y se retiró con mucho respeto. GOOD WOMEN”, señalaron.

Otro usuario se refirió a la actitud que podría haber asumido el actor Erick Elera al ver lo que sucedió con su esposa durante la reciente gala del programa sabatino. “@ErickElera1 ahora mismo enojado queriendo romper su TV por la culpa de Gisela Cara con símbolos sobre la boca #AllisonPastor #Gisela #Reynasdelshow #Erickelera”, escribió un internauta junto a una fotografía donde vemos a Elera caracterizado de Joel González.

