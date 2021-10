Gabriela Herrera se pronunció tras la reciente renuncia de Diana Sánchez a “Reinas del show”. La bailarina confesó haberse sentido fastidiada porque ella sí había ensayado para competir con su rival en la pista de baile.

Según explicó Herrera, ella tiene una lesión en su pierna y aún así viene ensayando de manera ardua para seguir adelante en el programa de talentos y realizar los versus.

“Me fastidia un poco por el tema que yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben, esa pierna yo me inyecto para poder bailar, por el tema que la pierna sí me incomoda muchísimo (la renuncia de Diana Sánchez). Tengo que ir a mis terapias justamente”, explicó Gabriela en el detrás de cámaras del programa de América TV.

Finalmente, la integrante de “Reinas del show” espera que Diana Sánchez solucione su problema personal para poder incorporarse a la competencia.

“Yo creo que tiene problemas personales ahora, no sé qué problemas tendrá, pero que los problemas que tengan cada uno se dejan de la puerta para afuera del estudio. El programa es disfrutarlo, se trata de olvidar todos los problemas. Para que no pueda hacer el versus, debe haber sido un problema bien fuerte, ojalá pueda solucionarlo”, recalcó.

Gabriela Herrera y Diana Sánchez se convirtieron en las participantes favoritas del programa de Gisela Valcárcel por sus enfrentamientos en los versus. Ambas tienes mucho talento para el baile y con la salida de la exintegrante de “Combate”, la competencia tiene un enorme vacío.

