Diana Sánchez sorprendió a más de uno al anunciar su renuncia a “Reinas del show”. La bailarina recurrió a los últimos minutos del programa de entretenimiento para dirigirse a Gisela Valcárcel y explicar los motivos de su decisión.

“Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias, ha sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal y voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, expresó Sánchez con la voz entrecortada.

Tras ello, Diana se retiró del set y Yolanda Medina pidió la palabra para confesar que durante el día había visto decaída a su compañera: “Sé que no puedo abrazarla, el día de hoy me permití verla a Diana desde muy tempano y ella estaba muy mal, no era la misma Diana”, comentó.

Ante su decisión de retirarse de “Reinas del show”, la bailarina recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento por las muestras de apoyo.

“Gracias”, fue el conciso mensaje de Diana Sánchez junto a un emoji de corazón. Esta publicación se hizo a través de un historial de Instagram.

Diana Sánchez es un rostro conocido en el rubro del entretenimiento tras su paso en el reality “Combate”. Antes de incorporarse a “Reinas del show”, la modelo vivía en Estados Unidos junto al deportista Dan Guido.

Diana Sánchez en Instagram tras renunciar a "Reinas del show". (Foto: @dianasanchezpalomino04).

