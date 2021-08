Allison Pastor, una de las concursantes favoritas en el programa sabatino “Reinas del show”, fue trasladada de emergencia a una clínica local luego de sufrir unos fuertes dolores en la columna durante los ensayos de la semana en La Academia.

En el Instagram oficial de “Reinas del Show” publicaron unos videos en el que se ve el preciso momento en el que la esposa de Erick Elera es trasladada por el personal médico en una camilla rígida de plástico.

“Ayer (4 de agosto) Allison Pastor fue llevada de emergencia a la clínica por un fuerte dolor en la columna”, se lee en uno de los videos donde se observa a la joven atendida por el personal de salud.

Tras lo sucedido, Gisela Valcárcel compartió el mismo video en sus redes sociales junto al siguiente mensaje: “Allison Pastor fue llevada así el día de ayer. Recupérate”.

Asimismo, una fuente del programa de Gisela Valcárcel aseguró al diario Trome que Allison se encuentra estable. “Ella está bien. Ella tiene una lesión en la costilla y la lesión se extendió al dorsal derecho”, informó.

Horas antes del incidente, Allison Pastor había comentado en una entrevista a los medios que ya estaba lesionada y agotada.

“Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme. Yo me considero novata, sufro en mis ensayos al igual que todas, no soy bailarina profesional, merezco un puntaje justo por parte del jurado”, afirmó.

“Estoy lesionada, estoy mal, tengo una contractura muy fuerte, soy deportista y, sin embargo, jamás había tenido una contractura así. El dolor empezó en la costilla y ahora se extendió por el dorsal ancho. Estoy lastimada y agotada, estoy muy molesta porque no puedo ni moverme”, agregó.

Allison Pastor fue llevada de emergencia a la clínica

VIDEO RECOMENDADO