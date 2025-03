Reimond Manco: "Me gustaría hacer una serie o una película de mi vida, contarlo todo”

Muchos conocen a Reimond Manco por el fútbol. Fue la estrella del Mundial Sub-17 en el año 2007 y ahora lo vemos en una faceta completamente distinta como participante de la nueva temporada de El gran chef famosos: extremo.

¿Cómo te animaste a participar en esta temporada?

Siempre me ha parecido entretenido, un programa familiar, bastante divertido y, bueno, cuando me llamaron, no lo dudé. Me pareció una bonita oportunidad para poder probar otras cosas, para aprender, es otra faceta y la estoy pasando increíble.

¿Ya sabías cocinar o recién estás aprendiendo?

Bueno, sí me defiendo porque mi mamá me enseñó a cocinar cuando yo jugaba en Holanda. Cuando estaba allá paraba comiendo comida rápida. Entonces, mi mamá me llamaba y me enseñaba por teléfono, así aprendí. Además, ya luego cuando uno tiene hijos va aprendiendo más, inventando algunos platos. Mi especialidad es el cebiche, me gusta mucho cocinarlo.

¿Qué tal ha sido conocer a tus compañeros del reality?

A Franco Cabrera y Mateo los conozco por el fútbol. Pero a los demás no los había conocido y me han caído excelente, se les conoce más detrás de cámaras.

¿Esperas llevarte la ‘Olla de Oro’?

Quiero ir de a pocos, porque no quiero caer en el juego de que como te fue bien en el primer programa, eres favorito. Yo creo que todos hemos empezado en igualdad de condiciones, unos sabiendo algunas cosas y otros sabiendo otras. Vamos a ir aprendiendo todos de la mano; pero todos tenemos la aspiración de ganarnos la ‘Olla de Oro’.

Vamos al fútbol. Alianza Lima ya está en fase de grupos, ¿crees que tenga chances de llegar a instancias superiores?

No quiero pecar de triunfalista, pero creo que Alianza está llegando a la fase de grupos luego de llaves recontracomplicadas y después de todos los partidos de esta fase previa a la Copa Libertadores; creo que podría tener chance de competir al más alto nivel con los mejores equipos de Sudamérica y dar la pelea. No te puedo decir que sí va a clasificar, pero creo que tiene chance. Jugando de esta forma, puede sacar buenos

resultados.

Respecto a la Selección Peruana, ¿qué expectativas tienes del nuevo proceso que lleva Óscar Ibáñez?

Siempre lo he dicho y lo reitero, creo que a Óscar le toca bailar con la más fea porque toda la gente en el Perú es muy apasionada con el fútbol y están esperando que Perú saque un buen resultado, sobre todo ahora contra Bolivia. Entonces, Óscar la tiene complicada, pero creo que si ha llegado a la selección a pesar de que no tiene los méritos deportivos para ello, solamente toca apoyarlo y confiar en que va a hacer lo mejor posible.

¿Crees que se pueda todavía?

Sí, yo creo que estamos medio muertos, pero mientras haya vida, todo se puede. Tengo esperanza y tengo mucha fe.

Dicen que la selección tiene muchos jugadores mayores y debe haber un recambio generacional. ¿Crees que vale más la experiencia o prefieres la juventud?

Yo creo que ambas: experiencia y juventud mezcladas, con un buen equilibrio siempre van a ser importantísimas. No creo que se deba hacer un recambio generacional del todo por el todo, sino que creo que los que ya tienen muchos años en la selección, tienen que ir dándole la bienvenida de a pocos a los que más adelante van a llevar la selección.

Hace poco decías que el fútbol peruano ha involucionado, ¿qué debería pasar para que salgamos del hoyo?

Deberíamos seguir trabajando con menores, es lo más importante. El fútbol es como un árbol. Si empiezas a sembrar bien, si lo empiezas a cuidar, irá creciendo de la mejor manera. Hay que hacer más torneos, que los menores tengan muchos más partidos, mucha más competencia para que de aquí a unos años podamos competir a un buen nivel internacional.

¿Crees que te juzgaron injustamente?

Yo creo que las expectativas conmigo fueron tan altas que mis errores se magnificaron, pero tampoco le echo la culpa a nadie. Espero que los chicos que vienen de abajo se vayan dando cuenta de lo que tienen que hacer.

¿Quisieras que tus hijos sean futbolistas?

No sé, porque la verdad que el fútbol no es fácil; parece, pero no se resume a un campo de juego. Hay muchas cosas detrás del fútbol; en realidad, no sé si ellos quieran serlo y si en algún momento lo quieren hacer, nada más me tocaría apoyarlos.

¿Desearías retirarte del fútbol profesional o jugar tu último partido con Alianza Lima?

No me roba el sueño, pero yo creo que me gustaría retirarme o jugar mi último partido en la cancha donde se inició todo, en mi rico Lurín.

¿Quisieras hacer una serie de tu vida o una película?

Sí, me gustaría. No lo voy a negar. Me gustaría hacer una serie o una película, pero donde pueda contarlo todo, no solamente lo bueno porque, claro, es muy bonito hacer una película contando solamente lo bueno, pero todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces, yo creo que si te atreves a exponer tu vida o a contar tu historia de vida, tiene que ser con todo, las cosas buenas y malas que te han pasado, así tengas que cambiarle el nombre a mucha gente para no tener

líos legales.

