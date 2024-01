Stephanie Cayo y Maxi Iglesias han vuelto a levantar sospechas de una posible reconciliación, pues la expareja habría pasado junta las celebraciones del Año Nuevo 2024.

Los actores ya se han separado dos veces, y la última vez que ambos terminaron su relación, fue por una supuesta infidelidad del español. Sin embargo, esto nunca fue desmentido ni afirmado por ninguno de los dos.

No obstante, aquella vez, la actriz peruana se mostro dolida por haberse separado de su expareja. “Para serte honesta, bueno sí, de que ha dolido, me ha dolido, pero no tengo ningún comentario ya, no quiero meter a nadie en problemas tampoco. Mi pasado ya pasó”, dijo.

Ahora, los actores habrían estado juntos durante el último Año Nuevo, de acuerdo al influencer Ric La Torres, quien deslizó una posible reconciliación entre la peruana y el español.

Los que pasaron Año Nuevo juntos y al parecer retomaron su relación son Maxi Iglesias y Stephanie Cayo. 🫢👇🏼 pic.twitter.com/MwrJwgia61 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 4, 2024





