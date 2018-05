Regina Alcóver: “Yo siempre me reinvento” [FOTOS Y VIDEO]

La reconocida intérprete Regina Alcóver sigue cosechando éxitos en su carrera y presentó su nuevo show ‘Karaoke con Regina’ , que se realiza todos los martes de mayo en La Estación de Barranco.

La madre de Gian Marco reveló cuál es el secreto para mantener vigente su larga carrera artística. Además, anunció el lanzamiento de una producción musical.

“Yo siempre me reinvento, soy un ser humano que cree en sí mismo y que vive intensamente hasta el final de sus días... Hay una serie de proyectos, como los cuentos para niños que están escritos, pero paré para hacer este espectáculo. También me he animado a grabar un disco nuevo”, contó Regina a Perú21.

Asimismo, Regina dijo que no piensa en el retiro de los escenarios porque tiene mucho que ofrecer.

“Mientras te sientas vital, sientas que das sobre un escenario y lo hagas con respeto, uno debe seguir adelante”, manifestó.