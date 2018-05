Regina Alcóver: "Queremos que la gente vaya a hacer un karaoke con banda en vivo"

¿Cómo nació la idea de volver a los escenarios con el espectáculo 'Karaoke con Regina'?



Fue una idea que nació cuando vi a mi nieta Nicole cantando en concierto. Mi productor me dijo que me prepare y yo feliz. Queremos que la gente vaya a hacer un karaoke con banda en vivo. Cantamos temas de Camilo Sesto, José José, Ángela Carrasco, Fórmula V, Roberto Carlos, Rocío Dúrcal, Ha Ash, Sin Bandera, Carlos Vives y reggaetón también. Estamos todos los martes de mayo en La Estación de Barranco .

¿Cuál ha sido su secreto para mantenerse vigente tanto tiempo en el medio artístico?



Yo siempre me reinvento, soy un ser humano que cree en sí mismo y que vive intensamente hasta el final de sus días... Hay una serie de proyectos, como los cuentos para niños que están escritos, pero paré para hacer este espectáculo. También me he animado a grabar un disco nuevo. Con los cuentos he grabado canciones, ahí canto y también lo hacen Abril (su nieta), Gian Marco (su hijo) y tengo temas inéditos.

¿Ha analizado la posibilidad de trabajar con su hijo Gian Marco y su nieta Nicole?



Algún día lo haremos. Tuve la oportunidad de invitar a Nicole a cantar conmigo y fue lindo. La carrera de Nicole está maravillosa. Ella estudia en la Universidad de Berkeley (California), que es especializada en música, y lanzará una canción. Será una gran sorpresa. ¿Cómo me va en la radio? Muy bien. He escuchado a tanta gente contar sus cosas y por eso estudio un curso para ser facilitadora de terapias de parejas.