Así luce Laura Spoya a solo 18 días de haber dado a luz por cesárea [FOTOS]

Han transcurrido solo 18 días desde que Laura Spoya dio a luz a su primera hija llamada Emilia. Pese a ser un parto difícil pues se dio por cesárea, la ex reina de belleza lució su nueva silueta en redes sociales, y sorprendió a sus seguidores.

En una fotografía en Instagram, la ex Miss Perú 2015 mostró su esbelta figura que la hiciera conocida y hasta se ánimo a dar tips de cómo recuperar el peso adecuado luego de haber experimentado un parto.

"18 días post parto. Ya bajé los 9 kilos que subí. Aún me duele la cesárea, no crean pero me mantengo muy activa para agilizar la recuperación", comentó inicialmente Spoya.

Agregó que por el momento no puede hacer ejercicios ya que es contraindicado. Sin embargo, trata de realizar caminatas para mantenerse en movimiento. "En dos semanas más ya podré volver al gym para hacer ejercicios muy leves", contó.

En torno a la dieta que está siguiendo para volver a tener su delineada figura, la también modelo manifestó que trata de comer sano pero "no me privo de nada". Y menos ahora que tras su embarazo fue diagnóstica con anemia. "Me bajó muchisímo la hemoglobina por la pérdida de sangre. Pero ya subí y me siento fuerte gracias al extracto de beterraga, lentejas y mi suplemento de hierro", señaló.

Finalmente, como consejo adicional indicó que el peso en una mujer depende siempre de la contextura, genética y alimentación.

