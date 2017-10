Reese Witherspoon revela que director de cine abusó de ella a los 16 años

El abuso sexual es un hecho que le puede pasar a cualquiera. La actriz Reese Witherspoon contó su traumática experiencia durante un discurso sobre mujeres.

"Esta ha sido una semana realmente dura para las mujeres en Hollywood, para las mujeres alrededor de todo el mundo. Muchas industrias se han obligado a recordar y revivir muchas feas verdades", dijo inicialmente la ganadora del Oscar en la conferencia 'Women in Hollywood' organizada por la revista ELLE.

"Tengo mis propias experiencias que regresaron de manera muy vívida, se me hace difícil dormir, pensar, comunicar muchas de las emociones que he tenido… como la ansiedad y la culpa de no haber hablado antes", explicó.

A continuación, decidió revelar el abuso que sufrió cuando aún era menor de edad. "Siento verdadero asco por el director que abusó de mí cuando tenía 16 años y siento enojo hacia los agentes y productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición para que me contrataran", dijo.

"Y desearía poder decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero no lo fue. He tenido muchas experiencias de acoso y abuso sexual. No hablo de ellas muy seguido", añadió Witherspoon, cuya hija de 18 años, Ava Phillippe, se encontraba entre la audiencia.

"Pero después de escuchar todas las historias de estos últimos días, después de escuchar a estas mujeres valientes hablar esta noche sobre las cosas que nos dijeron que escondiéramos debajo de la alfombra y que debíamos callar, ahora hablaré con más fuerza porque me siento menos sola esta semana que durante toda mi carrera", continuó.

"Acabo de conversar con tantas actrices y escritores, particularmente mujeres, que han tenido experiencias similares, y muchas de ellas han hecho públicas sus historias. Esa verdad me da valentía a mí, a todas, porque solo puedes sanar diciendo la verdad. Me siento muy, muy convencida de que habrá una nueva normalidad”, expresó.

“A las mujeres jóvenes en este lugar les digo que la vida será diferente porque estamos con ustedes, las vamos a apoyar y eso me hace sentir mejor. Me entristece tener que hablar de estos temas, pero odiaría no hacerlo”, finalizó la actriz.