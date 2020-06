Jaze tenía que enfrentarse al argentino Cacha en la quinta jornada de exhibiciones de Red Bull Batalla de los Gallos online 2020, pero un tema de conexión en el Internet imposibilitó que el peruano pueda continuar con la batalla.

El peruano realizó un video en su perfil de Instagram para explicar lo sucedido tras convertirse en tendencia en las distintas redes sociales. Además, el joven freestyler se refirió a una reprogramación en su participación.

“Bueno gente, lo intentamos. Lástima que no se conectó el Internet. Habíamos probado en la mañana con la gente de Red Bull y todo estaba perfecto, pero no sé que pasó ahora. Igual posiblemente me ven en la siguiente edición de Red Bull online tirando freestyle”, señaló.

“Yo la pasé mostro, escuché todo muy bien, vi las palabras y yo estaba en mi batalla por mi lado, pero qué lástima que ustedes no me pudieron escuchar. Gracias por los mensajes de apoyo y ya en la siguiente todo será más divertido”, añadió.

Cabe mencionar que la española Sara Socas se quedó con la quinta jornada en las exhibiciones de Red Bull Batalla de los Gallos online 2020 y solo queda esperar la información oficial de la organización para saber sobre los siguientes participantes de la próxima jornada.

VIDEO RECOMENDADO

Cantantes realizan conciertos desde casa en tiempos de COVID-19

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR