La presentadora del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, mostró su solidaridad durante un enlace con el israelí Eyal Berkover, quien se mostraba desesperado por la ola de violencia que se encuentra viviendo su país tras los atentados de la organización terrorista Hamás.

“Yo, primero me solidarizo y como descendiente palestina me parece atroz, me parece que no es necesario ser palestino, israelita o peruano para señalar como un acto feroz”, expresó la comunicadora, quien le pidió que no se ponga “a todos en un mismo paquete”.

Sin embargo, el exchico reality seguía a la defensiva y aseguró que su pueblo no debería ser asesinado o secuestrado, algo que fue apoyado por la conductora. Mitre también aclaró que ni los ciudadanos de Israel ni de Palestina deberían pagar las consecuencias de las decisiones de un grupo de personas.

Finalmente, le explicó a Berkover que no se encuentra en su contra: “No voy a ponerme a discutir contigo, porque no voy a decir quién tiene la razón. (...) hablo de los civiles, en Gaza hay mucha gente inocente, viven en una cárcel abierta, viven de la limosna. No pongamos a todos en un mismo paquete”.

¿Cuál es el nombre real de Gigi Mitre?

El verdadero nombre de la compañera de Rodrigo González es Giselle Helwe Mitri Giha, pero decidió llamarse artísticamente como Gigi Mitre. Su ascendencia Palestina se debe a que su padre es palestino. Su madre es natural de Perú.