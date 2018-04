Rebecca de Alba dejó entrever que Luisito Rey no fue un buen padre para Luis Miguel

Esta semana, la conductora de televisión Rebecca de Alba señaló que Luis Rey no fue un buen padre para Luis Miguel , según publicó People en Español.

La también modelo quedó sorprendida por las verdades que se cuentan en el primer capítulo de ‘Luis Miguel La Serie’. “Tenía que hacer pausa y regresar un momento porque yo decía ‘¡qué fuerte! ¡Qué fuerte!’”, señaló.

“Conocí a su papá cuando empecé a trabajar con Raúl Velasco en ‘Siempre en Domingo’, no lo conocí de ‘hola, cómo está y sentarnos a hablar’, pero sí de verlo salir y entrar con un mal carácter; Raúl sabía cómo manejarlo y todo tenía que ver con la carrera de su hijo en las presentaciones en el programa", contó la conductora de TV.

“Sinceramente fue un padre muy exigente. Luis Miguel aprendió una gran disciplina, como él lo dijo en una entrevista que yo le hice y no era ningún secreto: ‘mi padre me enseñó una gran disciplina’, pero no fue un buen padre", agregó la modelo.



Pero esa no es la única denuncia que existe contra el padre de Luis Miguel. Sergio Riesenberg , director del Festival de Viña del Mar desde 1981 hasta 1990, no solo señaló que Luis Rey lo drogaba sino que el cantante no fue un niño feliz.

“Un niño que vive encerrado en las piezas de los hoteles en el mundo donde le llevan prostitutas para que lo entretengan no puede ser feliz. Un niño que vive en aviones no puede ser feliz. Un niño que no se relaciona con amigos de la misma edad, que no va al colegio y que no estudia no puede ser feliz. No hizo una vida de niño o de joven”, contó al programa ‘Sale el sol’.