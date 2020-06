En su regreso al estudio del noticiero de ‘América Noticias: Primera Edición’, Rebeca Escribens volvió a ser protagonista de divertidos momentos. Esta vez, la conductora le reclamó a su productor en vivo por el poco tiempo que estuvo al aire.

Como se recuerda, Rebeca Escribens venía conduciendo su bloque de Espectáculos desde su casa, pero este lunes volvió después de más de dos meses a la conducción desde los estudios en Santa Beatriz.

Debido a esto, Rebeca Escribens, a modo de broma, le reclamó a su productor por solo haber tenido 20 minutos en su espacio, dado que es más el tiempo que le toma en llegar y producirse para salir al aire.

“¿Para eso me has traído? ¿Para 20 minutos? ¿Nada más? Mejor lo hacía desde mi casa, más cómoda. Me largo, en fin”, dijo Rebeca Escribens en pleno programa en vivo.

