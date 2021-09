La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens, se refirió a la reciente transmisión en vivo que realizó la actriz Andrea Luna tras ser blanco de críticas por la difusión de un video en la que se la ve besando al actor Andrés Wiese.

Escribens se mostró muy sorprendida por las palabras usadas por la joven actriz durante la transmisión que hizo con un amigo: “Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Sin embargo creo que no es la forma de responder ante las críticas, ante cualquier situación difícil en realidad”.

“Hay que tomar aire y calmarse. No se exactamente cuál es el fondo de la situación pero la forma la estamos viendo y me parece que no es la adecuada”, agregó la conductora de espectáculos.

Durante la transmisión, la actriz aseguró que su expareja, Pietro Sibille, no tiene “nada de pobrecito” y que las críticas ya la tienen cansada por lo que pidió respeto y consideración.

¿QUÉ DIJO LA ACTRIZ?

A través de una entrevista en Instagram, Andrea Luna se pronunció en contra de los comentarios que han surgido sobre su vida privada y tuvo expresiones en contra al periodismo peruano y calificó su trabajo como “basura”.

“Hagan esto...o también hagan esto y se lo meten por abajo, así, en supositorio, es que se pasan”, dijo la modelo y resaltó que nadie debe involucrarse en su vida privada. “Si me quieren seguir a mí, síganme por mi trabajo. Y si quiero poner fotos en bikini, pues pongo fotos en bikini porque a mí me gusta mi cuerpo y si quiero hablar lisuras, pues también las hablo”.

Andrea Luna también hizo referencia al beso con el actor Andrés Wiese y resaltó que se encuentra soltera, confirmando así el fin de largo romance con Pietro Sibille.

“Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”, comentó visiblemente incómoda.

Rebeca Escribens sobre Andrea Luna

