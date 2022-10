Rebeca Escribens retornó este viernes 14 de octubre a la conducción de “América Espectáculos” y sorprendió a su público con una de sus nuevas ocurrencias y esta vez la ‘víctima’ fue su propio productor.

Al iniciar su secuencia, la figura de televisión se acercó hasta el mueble donde estaba sentado su productor y, sin pensarlo mucho, se sentó sobre sus piernas.

“Oye, tú trabajas cuando quieres, ¿no?”, atinó a decir el productor de televisión, quien intentó cubrirse el rostro con unas hojas de papel que tenía en sus manos.

Sin embargo, Rebeca le arranchó las hojas y le aclaró que ella iba a decidir qué nota emitir en “América Espectáculos”.

“Sí, yo trabajo cuando quiero. ¿Algún problema? A mí no me vengas con tonteras. Bájame la mano. Primero he estado viendo tus historias con Valeria. Voy a decidir yo (qué nota va)”, se defendió Rebeca.

“Yo con Bruno he estado trabajando tranquila y el público lo sabe, fluyendo, compartiendo ideas. Estoy harta, harta que me impongas y me digas qué tengo que hacer y decir. Estoy harta de ser la buenita”, dijo la figura de América Televisión previo a presentar la primera nota de su bloque.

