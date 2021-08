La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens sorprendió a sus televidentes bailando como Olivia Newton-John, en la recordada cinta que lanzó a la fama a John Travolta, Grease.

Todo ocurrió cuando ‘Choca’ Mandros, llegó como invitado de su secuencia y la comparó con la actriz Newton-John, de inmediato la producción colocó la canción ‘You’re the one that I want’.

Rebeca Escribens no lo dudó un minuto y empezó a bailar todos los pasos del tema sorprendiendo a ‘Choca’ y a toda la producción del programa, haciendo recordar el gran romance del rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy.

“Dicen que dejé mi cuerpo en mi casa, mentira porque ya estoy repuesta, estaba muy flaca efectivamente, la pena, la angustia, unos engordan y otros adelgazan”, expresó Escribens dirigiéndose a Choca.

Sin embargo, inmediatamente después pidió que no se burlen del peso de las personas porque “tú no sabes que pasa detrás de la vida de las personas, somos muy rajones”.

