La conductora de televisión, Rebeca Escribens llamó la atención a Melissa Paredes y Leysi Suárez, quienes han protagonizado dimes y diretes durante los ensayos en el reality ‘El gran show’. Ambas compiten por llevarse la corona dentro y fuera de la pista.

Y es que Melissa Paredes ingresó a los ensayos de Leysi para darle, según ella, darle ánimos. Sin embargo, a Suárez no le gustó y advirtió a la actriz no meterse con ella.

“Yo entré a su ensayo para despabilarla, para decirle: ‘Amiga te estás durmiendo y la otra me ataca’. No te pases, ella me dice que mi tango es dos soles”, dijo Melissa Paredes ante las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Pero Leysi Suárez mostró su descontento, por la interrupción que protagonizó la exconductora de televisión. “No entiendo por qué interrumpe mis minutos de ensayar e ingresar a molestarme, siento un poco de incomodidad”.

Ante esas declaraciones, Rebeca Escribens no se quedó callada y recomendó a Melissa Paredes y Leysi Suárez dedicarse a ensayar en vez de pelear.

“¿Qué pasa por qué se pelean? ¿Por qué se pelean si la vida es tan corta? Por qué no disfrutan el baile y se concentran, estoy hablando de Melissa Paredes y Leysi Suárez”, señaló fastidiada Rebeca Escribens.

“Yo voy a ir a visitar la Academia, veré quién se está metiendo en los ensayos de la otra, pero concéntrense y pongan toda su energía en su baile, ¿cómo le va a decir que su tango es de dos soles? Cada una hace lo mejor que puede y las dos se están sacando la mugre para sacar lo mejor de cada una de ellas en cada gala. ¡No me amarguen!”, añadió la también actriz.

