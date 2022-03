La conductora de televisión, Rebeca Escribens se pronunció sobre la decisión del cantante Christian Domínguez de no perdonar a su expareja, Isabel Acevedo por alejarlo de su hijo Valentino.

“Yo perdono a todo el mundo, pero hay cosas que no voy a olvidar... Ese paso (de perdonarla) no va a pasar. No es porque me duela o no, es una decepción tan grande que hace que simplemente no existe”, comentó Christian Domínguez en ‘América hoy’.

Sin embargo, la psicóloga Lizbeth Cueva le aconsejó que dejará atrás el pasado y perdone. Tras escuchar las declaraciones del líder de ‘Gran Orquesta Internacional’, Rebeca Escribens dejó en claro que los hijos son primero.

“Delicada declaración, los hijos siempre serán primero, nadie te dice que no te vuelvas a enamorar, que no disfrutes tu vida como mujer o como hombre, pero tus hijos siempre tienen que estar ante cualquier situación, ante cualquier persona”, señaló la conductora de América Espectáculos.

Recordemos que en octubre del 2019 Christian Domínguez e Isabel Acevedo terminaron su relación, poco después el cantante inició su relación con su actual pareja Pamela Franco con quien tiene una bella hija de un año.

