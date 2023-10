La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, se refirió a la reciente pelea que protagonizaron en la vía pública Samahara Lobatón y Bryan Torres. La presentadora hizo un llamado a las familias de los involucrados para que intervengan y aconsejen a la influencer y al cantante.

“Vemos a Samahara descontrolada, peleando con Bryan en la calle, forcejeando. Él le dio un puntapié en plena riña. Qué pena porque si eso estamos viendo en la calle, imagínense lo que pasará en casa”, dijo sobre las imágenes que fueron difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’.

Además, opinó sobre el reciente comunicado del amigo de Jefferson Farfán, quien pidió disculpas y dijo que no dará más detalles de su romance con la influencer: “Si no quieren que hablen de su relación, entonces no hagan cosas en público, no hagan cosas en la calle, porque quedan de cara a la opinión pública”, agregó Escribens.

“Ojalá que la familia por ambas partes intervenga porque hay algo claramente que no está bien y desde hace bastante tiempo”, añadió la conductora.

