Rebeca Escribens muestra más de la cuenta al bailar ‘No sé’: “Para lo que me importa” [VIDEO]

La conductora de espectaculos, Rebeca Escribens, volvió a tener un nuevo incidente mientras conducía su programa. En esta ocasión tuvo un descuido mientras bailaba el popular tema ‘No sé' de Explosión de Iquitos.

El incidente ocurrió mientras la conductora se levantó de su asiento para bailar la canción de moda y realizó los populares pasos, sin esperar que su vestido le jugaría una mala pasada, dejando a la vista parte de su ropa interior.

Escribens tardó algunos minutos en darse cuenta de lo que pasó, ella fue avisada del percance por los trabajadores de producción.

“Dicen que se me vio la faja ¿no? (...) Pa’ lo que me importa que se me vea”, dijo Rebeca Escribens tomando con humor lo ocurrido y después siguió bailando desde su asiento.

Rebeca Escribens baila 'No sé' y se le ve hasta el alma

