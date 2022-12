La conductora de espectáculos, Rebeca Escribens mostró en su secuencia ‘América Espectáculos’ como su perro lastimó sus labios por, según ella, ser muy ansioso, pero fiel a su estilo bromeó sobre cómo quedaron sus labios hinchados con los de dos figuras del espectáculo.

“Casera no puedo abrir la boca ni mover los labios, no puedo ni reírme mi Leito, mi perrito es tan ansioso como la dueña, salta para saludarme, entonces yo le puse el ociquito y me ha metido un osicaso en el labio que tengo el labio así (hinchado) como el de Flavia Laos y Sheyla Rojas. Me veo rara”, explicó Rebeca Escribens en pleno programa en vivo.

Minutos antes de explicar lo que le sucedió, Rebeca Escribens se mostraba algo fastidiada al momento de hablar y al parecer decidió explicar qué es lo que le había pasado.

Sheyla Rojas y Flavia Laos no ocultan los arreglitos a los que se someten. Es más, la ganadora de los People’s Choice Awards hizo público que se realizó un ‘arreglito’ en los labios.

“Me acabo de realizar una hidratación y rejuvenecimiento de labio, se llama hidralips”, contó la influencer en sus redes sociales la semana pasada.

