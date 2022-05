Tula Rodríguez se encuentra en el ojo de la tormenta luego que el programa “Magaly TV: La Firme” evidenció que la conductora de “En boca de todos” y los hijos de Javier Carmona se encuentran en una disyuntiva por la herencia del fallecido gerente televisivo.

Ante esta situación, la conductora Rebeca Escribens utilizó las cámaras de “América Espectáculos” para referirse al respecto: “En base a las declaraciones de los miembros de la familia Carmona, tú podrás sacar conclusiones, pero en temas legales hay muchos detalles y aristas que solamente la familia conoce. Es difícil tomar decisiones”.

“Dicen que las peores peleas se generan cuando las familias se pelean y eso lo que se debe evitar. Más que subsanar errores, hay que subsanar heridas para estar en paz y poder sentarse a conversar y de una manera justa y en un marco legal hacer las cosas correctamente”, añadió.

Rebeca Escribens le recomendó a Tula que se siente a hablar con los hijos de su fallecido esposo para llegar a un acuerdo y todos reciban su parte de la herencia.

“Existen miles de casos y situaciones en todo el mundo y que pueden durar años para resolverse y hacer la repartición de bienes... Lo cierto es que hay que darle paz y tranquilidad a esa familia para que se sienta a conversar. Es mi humilde sugerencia para que tú (por Tula Rodríguez) puedas y sobre todo tu hija Valentina tenga una relación tranquila con la familia de su padre”, sentenció.

pronunciamiento de Rebeca Escribens sobre el caso de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez le responde a exesposa de Javier Carmona por decir que quiere quedarse con propiedades de sus hijos

La presentadora de América TV decidió salir al frente para responderle a Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró en el programa “Magaly TV: La Firme” que la conductora de “En Boca de Todos” quiere quedarse con las propiedades de los hijos que ella tuvo con el gerente televisivo, Lucas y Tadeo.

La exvedette se tomó unos minutos al inicio del espacio que conduce junto a Maju Mantilla, Gino Pesaressi y Ricardo Rondón para desmentir lo dicho por la madre de los hijos mayores de su difunto esposo y dar su versión sobre lo que sucede.

“Anoche, en el programa de Magaly Medina hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad (en referencia a Paola Bisso). Ayer se quiso dar a entender o se habló que yo me quiero quedar o que me estoy quedando con propiedades que no me corresponden”, indicó.

“Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no vivo allí, yo no utilizo ninguna chacra yo no estoy trabajando ni ganando dinero con ninguna chacra. Eso está manejándose exactamente igual que cuando mi esposo partió”, precisó.

“Son dos propiedades donde la posesión lo tiene sus hijos (de Javier Carmona), donde ellos están viviendo, las están utilizando, y yo lo celebro y no me opongo, al contrario (...) Se está hablando que yo estoy pidiendo en 50% de la propiedad y es falso, ¡100% falso! Yo no estoy pidiendo quedarme con eso”, aclaró.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra

